Москва, , 14:11 — REGNUM Если президент России Владимир Путин посчитает нужным, то он выступит с обращением к нации в промежутке между парадом Победы — 24 июня — и голосованием по Конституции 1 июля, заявил 18 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если президент посчитает необходимым выступить с обращением, он это сделает, и мы об этом вас проинформируем, — сказал представитель Кремля. — Пока мне нечего на этот счет сказать».

Напомним, ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что Путин планирует обратиться к гражданам страны в преддверии 1 июля — основного дня голосования по поправкам к Конституции.

По словам одного из них, глава государства обратится к нации между 24 июня и 1 июля. По информации второго источника, среди возможных дат рассматриваются 29 и 30 июня.

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