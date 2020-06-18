Москва, , 14:05 — REGNUM Обвинения России в якобы организации против Евросоюза информационной кампании по дезинформации являются абсурдом. Об этом 18 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле категорически не согласны с обвинениями России в организации дезинформации совместно с Китаем и Ираном. «Наоборот, и Россия, и Китай постоянно выступают за международную кооперацию в борьбе с коронавирусом», — сказал представитель Кремля.

Напомним, 17 июня Еврокомиссия обвинила Россию и Китай в целенаправленной дезинформации о ситуации с коронавирусом в Евросоюзе, соседних странах и во всем мире. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются найти объединяющее мотивы в вымыслах по поводу российской угрозы.

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