Президент России Владимир Путин 18 июня проведет несколько встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Публичным станет доклад директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина. Ожидается, что среди прочего он доложит о мониторинге расходования бюджетных средств, в том числе на борьбу с коронавирусом

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