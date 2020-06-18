Бужумбура, , 13:58 — REGNUM Инаугурация президента Эвариста Ндайишимийе состоялась в Бурунди в четверг, 18 июня. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, Ндайшимийе занял пост главы Бурунди в трудное для страны время. Как сообщают репортеры, восточноафриканская страна столкнулась с экономическим кризисом, межэтнической напряженностью хуту и тутси, а также с политической нестабильностью, вызванной противостоянием правительства и оппозиции.

Инаугурация Ндайишимийе состоялась на два месяца раньше изначально установленного срока из-за скоропостижной кончины бывшего президента страны Пьера Нкурунзизы из-за сердечного приступа, о чем в пресс-службе правительства сообщили 8 июня.

От Ндайишимийе ожидают улучшения взаимоотношений с международными донорами, которые приостановили оказание помощи Бурунди в 2015 году после того, как на выборах был переизбран Нкурунзиза. Также ожидается, что новый лидер Бурунди предпримет меры по улучшению взаимоотношений с Руандой, а также поспособствует политическому перемирию правительства и оппозиции.

Напомним, что Руанда и Бурунди предъявляют друг другу взаимные обвинения в подрыве национальной безопасности и финансировании оппозиции.

В настоящее время Бурунди является третьей в рейтинге самых бедных стран мира, и 74% населения страны живет за чертой бедности. На страну наложены санкции ООН.