Киев, 18 июня 2020, 13:59 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может быть отправлен в отставку при наличии другой кандидатуры и при недовольстве парламентского большинства, заявила депутат от фракции «Слуга народа» Евгений Кравчук, сообщило 18 июня «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя акции протеста против Авакова, заявил, что в данный момент лучшей кандидатуры на должность главы МВД Украины нет.
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