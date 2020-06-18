Киев, , 13:59 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может быть отправлен в отставку при наличии другой кандидатуры и при недовольстве парламентского большинства, заявила депутат от фракции «Слуга народа» Евгений Кравчук, сообщило 18 июня «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

«Президент сказал, что если будут конкретные кандидатуры на министра МВД или во фракции будут недовольны Аваковым больше, чем отдельные депутаты, то вопрос о его отставке может рассматриваться», — рассказала она.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя акции протеста против Авакова, заявил, что в данный момент лучшей кандидатуры на должность главы МВД Украины нет.

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