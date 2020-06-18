Тбилиси, , 13:56 — REGNUM Обсуждение преступлений должно быть прерогативой сотрудников правоохранительных органов. Так прокомментировал 18 июня премьер-министр Грузии Георгий Гахария призыв члена Европарламента и председателя «Европейской народной партии» (ЕНП) Дональда Туска освободить совладельца телеканала «Мтавари архи» Григория Рура, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Крайне важно, чтобы конкретные правонарушения и преступления обсуждали правоохранительная система Грузии и суд. Это мой комментарий», — сказал Гахария журналистам.

Он также подчеркнул важность выполнения соглашения от 8 марта, подписанного правящей партией «Грузинская мечта» и оппозиционными силами. Премьер-министр выразил уверенность, что избирательная реформа, о которой говорится в этом документе, будет выполнена.

Напомним, в соглашении от 8 марта правящая партия обязалась провести выборную реформу и не допускать использования судебной системы в политических целях. Представители оппозиции на этом основании стали требовать освобождения из мест заключения своих соратников, называя их «политзаключенными».

Осужденные экс-глава минобороны Грузии Ираклий Окруашвили и бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава в мае были помилованы. Руруа арестован по обвинению в незаконном ношении оружия.

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