Санкт-Петербург, , 14:24 — REGNUM Петербург не должен отказываться от планов заработать 1 трлн рублей в городской бюджет. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов на заседании президиума Союза промышленников и предпринимателей Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Беглов ИА REGNUM

«Если бы мы теми же темпами дальше развивались, то тот триллион, о котором мы с вами говорили, был вполне реален, абсолютно», — считает Беглов.

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Напомним, в 2019 году Беглов шел на выборы губернатора с обещанием довести доходную часть бюджета до 1 трлн рублей. После выборов комитет финансов сообщил, что «автоматически» это сделать не получится, а прогнозная цифра на 2024 год составляет 910 млрд рублей.

По словам Беглова, от планов на триллион он не отказывается, несмотря на пандемию, из-за которой, по прогнозам, ВРП Петербурга по итогам 2020 года рухнет на 10−20%.

«Я думаю, в 2021 году мы сможем восстановить экономику в параметрах 2019 года», — заявил губернатор.

2019 год он считает успешным для петербургской экономики, тогда доходы бюджета составили 639 млрд рублей.

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