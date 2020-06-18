Нарьян-Мар, 18 июня 2020, 13:45 — REGNUM Вопрос об отзыве подписи врио главы Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного под меморандумом о слиянии Архангельской области и НАО снова не включили в повестку сессии окружного собрания. Об этом ИА REGNUM сообщили в местном отделении КПРФ.
Предложение принять текст обращения на сессии внесли депутаты из фракции КПРФ Михаил Райн, Ольга Карпова, Татьяна Фёдорова и представитель от «Единой России» Анна Булатова. Но поддержки коллег они не нашли.
По словам Райна, присутствовавший на заседании заместитель губернатора Михаил Васильев также посчитал, что нет необходимости вносить данный проект на сессию. Авторы обращения попросили поставить данный вопрос на голосование, после чего часть парламентариев покинула заседание.
Напомним, вопрос об отзыве подписи Бездудного депутаты пытались внести на прошлую сессию. Тогда отказ включить его в повестку спикер собрания Александр Лутовинов объяснил тем, что обращение пока не прошло палату законодательных предположений. Вопрос предложили перенести на следующую сессию.
Как сообщало ИА REGNUM, меморандум о подготовке к объединению Ненецкого АО и Архангельской области был подписан главами регионов 13 мая. Предполагалось, что вопрос будет решен на референдуме, однако после протестов в округе его проведение отложили на неопределенный срок, а затем власти субъектов инициировали создание совместной программы развития регионов.