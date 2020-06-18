Нарьян-Мар, , 13:45 — REGNUM Вопрос об отзыве подписи врио главы Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного под меморандумом о слиянии Архангельской области и НАО снова не включили в повестку сессии окружного собрания. Об этом ИА REGNUM сообщили в местном отделении КПРФ.

Предложение принять текст обращения на сессии внесли депутаты из фракции КПРФ Михаил Райн, Ольга Карпова, Татьяна Фёдорова и представитель от «Единой России» Анна Булатова. Но поддержки коллег они не нашли.

«Депутат Матвей Чупров объяснил отказ тем, что депутаты направили и озвучили подобное предложение губернатору ещё на прошлой сессии. Но раз так, почему бы этот посыл юридически не оформить? Просто на словах отказаться от референдума — это значит оставить лазейку для каких-то манипуляций в будущем. Люди прекрасно видят всё это лукавство и изворотливость. Более того, господин Чупров попросил депутатов из фракции КПРФ перестать обманывать народ и нагнетать ситуацию в округе. Так кто кого тут обманывает? Мы предлагаем поставить жирную точку, то есть отозвать подпись врио губернатора под меморандумом, а не запятую, как предлагает Чупров», — рассказал Михаил Райн.

По словам Райна, присутствовавший на заседании заместитель губернатора Михаил Васильев также посчитал, что нет необходимости вносить данный проект на сессию. Авторы обращения попросили поставить данный вопрос на голосование, после чего часть парламентариев покинула заседание.

«Голосование так и не состоялось. Выходит, что мнение фракции КПРФ и 15 тысяч жителей округа, высказавшихся против объединения округа, данным депутатам не интересны», — подчеркнул Райн.

Напомним, вопрос об отзыве подписи Бездудного депутаты пытались внести на прошлую сессию. Тогда отказ включить его в повестку спикер собрания Александр Лутовинов объяснил тем, что обращение пока не прошло палату законодательных предположений. Вопрос предложили перенести на следующую сессию.

Как сообщало ИА REGNUM, меморандум о подготовке к объединению Ненецкого АО и Архангельской области был подписан главами регионов 13 мая. Предполагалось, что вопрос будет решен на референдуме, однако после протестов в округе его проведение отложили на неопределенный срок, а затем власти субъектов инициировали создание совместной программы развития регионов.