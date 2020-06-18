Москва, , 13:44 — REGNUM Россия примет все необходимые меры для защиты от коронавируса всех пребывающих на парад Победы в Москву иностранных лидеров. Об этом 18 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши специалисты-медики находятся в контакте с их визави из стран, которые будут представлены на параде, — сказал представитель Кремля. — Они отрабатывают все необходимые меры для этого, таким образом, чтобы это не мешало осуществлению визитов».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году исполняется 75 лет со дня Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия, запланированные на 9 мая, пришлось отменить, так как в мае в России был пик эпидемии коронавируса.

В итоге российское руководство приняло решение провести парад Победы 24 июня в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад Победы.

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