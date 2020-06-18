Киев, , 13:38 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что провал программы действий его правительства в Раде не является основанием для отставки кабмина.

Об этом он заявил в комментарии прессе после соответствующего голосования, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Оснований для отставки правительства я не вижу», — отметил Шмыгаль.

Он объясняет решение депутатов исключительно «фактором иммунитета», который получил бы его кабмин в случае успешного голосования.

«У депутатов есть опасения, что может последовать необходимость кадровых изменений (в правительстве), но у них не будет такой возможности… Это и стало камнем преткновения, из-за которого программа не была принята», — заявил премьер.

Политолог Николай Спиридонов уверен, что все не так просто. По его словам то, что Верховная рада не поддержала программу действий кабмина — «сильнейшая оплеуха» и Шмыгалю, и Зеленскому.

«По факту мы видим, что монобольшинство уже не всегда голосует даже в критически важные моменты. Большой вопрос — существует ли оно вообще? Теперь повысилась вероятность скорой отставки кабинета министров и досрочных выборов в Верховную раду», — заявил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что на пресс-конференции 20 мая Зеленский заявил, а потом повторил в одном из интервью, что в целом доволен работой и Шмыгаля, и его правительства. Также президент заявил, что готов распустить нынешний состав Рады, как только увидит, что депутаты принимают решения в интересах олигархических групп.

За программу деятельности правительства сегодня, 18 июня, проголосовали лишь 207 депутатов при 226 необходимых, причем «Слуга народа» дала из общего количества лишь 176 голосов.