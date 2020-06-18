Киев, , 13:40 — REGNUM Верховная рада Украины провалила голосование за программу правительства, поскольку не хотела давать годовой иммунитет отдельным министрам, заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль, сообщило 18 июня издание Strana.ua.

Он поблагодарил 207 парламентариев, которые проголосовали за предложенную программу действий и отметил, что правительство в любом случае будет следовать данному плану.

«Это документ, который правительство будет дорабатывать, независимо от его принятия. Это наша программа и наш план действий, который будет к нему подготовлен и это будет комплексный документ», — сообщил премьер-министр.

Он также добавил, что правительство Украины может работать без иммунитета:

«Для нас главное уметь взаимодействовать с парламентом, чтобы исполнять программные мероприятия ради украинцев», — подытожил Шмыгаль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что комитет не может поддержать программу правительства, поскольку она противоречит содержанию меморандума Украины и Международного валютного фонда, а значит, не будет выполняться.

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