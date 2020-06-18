Москва, , 13:39 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Генпрокуратуры РФ о регионах, в которых выявлен самый высокий уровень коррупции. Об этом Песков заявил 18 июня журналистам.

Представителя Кремля спросили, отразится ли информация Генпрокуратуры на оценке деятельности губернаторов. Песков пояснил, что в администрации президента пока не могли полностью ознакомиться с докладом генпрокурора и с тем, на основании каких критериев был составлен «коррупционный» список регионов.

По этой причине комментарии по этой теме преждевременны, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в докладе генерального прокурора Игоря Краснова говорится, что в 2019 году больше всего коррупционных преступлений выявили в Мордовии, Чувашии и на Камчатке. В среднем в России на 100 тыс. населения пришлось 21 коррупционное преступление против 20,8 годом ранее.

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