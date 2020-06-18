Калининград, , 13:23 — REGNUM В правительстве Калининградской области сегодня, 18 июня, прокомментировали слова генерального прокурора России Игоря Краснова о недоиспользовании дорого медицинского оборудования. Краснов, перечисляя на заседании Совета Федерации регионов, где зафиксированы такие нарушения, назвал и Калининградскую область.

«Дорогостоящее оборудование в регионе используется очень активно. В связи с этим оно периодически ломается. Министерством здравоохранения были учтены недочеты при организации ремонта такого оборудования, поэтому теперь при поставке и установке заключается контракт жизненного цикла для быстрого ремонта. Кроме того, для запуска некоторого оборудования необходимо переобучение специалистов от двух месяцев до полугода», — поясняет пресс-служба регионального правительства.

Напомним, по словам Краснова, в том числе в Калининградской области дорогостоящее медицинское оборудование лечебными учреждениями долгое время не использовалось. По всем подобным фактам принимались меры прокурорского реагирования.

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