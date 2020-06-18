Минск, , 13:23 — REGNUM В доме экс-главы белорусского «Белгазпромбанка», основного конкурента Александра Лукашенко в нынешней президентской кампании Виктора Бабарико проходит обыск. Тем временем экс-банкир с сыном Эдуардом дают показания в Комитете госконтроля Белоруссии.

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Дом экс-банкира находится в деревне Мочаны в 15 километрах от Минска. Как сообщает Sputnik, на территории особняка работают правоохранительные органы.

«Там стоят служебные машины и микроавтобусы, дежурят люди в форме, с масками и автоматами. На их форме написано «Милиция». Что происходит в самом доме, неизвестно, однако заметно, что двери открыты. В целом обстановка вокруг дома Бабарико спокойная», — сказано в сообщении.

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Накануне, 17 июня был заблокирован счёт избирательного штаба Бабарико в государственном АСБ «Беларусбанк». Ни банк, ни прокуратура, ни спецслужбы происходящее не комментируют.

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