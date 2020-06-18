Киев, , 13:25 — REGNUM Посольство США на Украине призвало не использовать суд в качестве инструмента для сведения политических счётов. Сообщение опубликовано 18 июня на странице представительства в социальной сети Facebook.

«В условиях демократии все граждане имеют право на равное справедливое отношение к себе соответствии с законом. Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов», — сказано в сообщении.

В посольстве не объяснили, в связи с чем опубликовано данное заявление.

Отметим, что 18 июня должен был состояться суд, на котором экс-президенту Украины Петру Порошенко хотели избрать меру пресечения.

Напомним, ранее адвокат Порошенко заявил, что бывший президент Украины явится в суд, несмотря на просьбу генерального прокурора Украины перенести заседание в связи со смертью отца политика.

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