Киев, 18 июня 2020, 13:25 — REGNUM Посольство США на Украине призвало не использовать суд в качестве инструмента для сведения политических счётов. Сообщение опубликовано 18 июня на странице представительства в социальной сети Facebook.
В посольстве не объяснили, в связи с чем опубликовано данное заявление.
Отметим, что 18 июня должен был состояться суд, на котором экс-президенту Украины Петру Порошенко хотели избрать меру пресечения.
Напомним, ранее адвокат Порошенко заявил, что бывший президент Украины явится в суд, несмотря на просьбу генерального прокурора Украины перенести заседание в связи со смертью отца политика.
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