Волхов, Ленинградская область, , 13:26 — REGNUM Президиум политсовета отделения «Единой России» Ленинградской области в ходе тайного голосования поддержали кандидатуру действующего губернатора региона Александра Дрозденко для его выдвижения на новый губернаторский срок. Об этом было объявлено 18 июня.

Региональное отделение «Единой России» поддержало кандидатуру Дрозденко для выдвижения на губернаторские выборы. Фото: пресс-служба ЕР ЛО.

Президиумом были предложены две партийные кандидатуры, которые могли выдвинуться от ЕР на осенних выборах: действующий губернатор региона Александр Дрозденко и депутат Законодательного собрания Ленобласти области Александр Петров.

При этом, ранее кандидатура действующего губернатора уже была поддержана президентом РФ и генеральным советом «Единой России».

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«По результатам тайного голосования Александр Дрозденко набрал 82 голоса из 85, — было объявлено в четверг. — Кандидатом «Единой России» для участия в выборах губернатора Ленобласти избран Александр Дрозденко».

Отметим, XXIX конференция Ленинградского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единой России» проходит 18 июня в городе Волхов Ленинградской области.

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