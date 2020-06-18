Киев, , 13:15 — REGNUM В провале Радой программы деятельности правительства Украины нет ни «зрады» (предательства на русс.), ни «перемоги» (победы на русск.), — сколько бы не надрывали горло некоторые политики на трибуне и в кулуарах, заявил 18 июня политолог Кирилл Сазонов, комментируя сегодняшние события в парламенте.

Эксперт отметил, что часть депутатов логично считают, что любая программа действий кабмина на год сейчас — «это просто красивая сказка».

«Нам еще прилетят к осени настоящие последствия карантина. Возможно, и вторая волна. Мы еще не знаем, как после пандемии через три месяца будут выглядеть мировые рынки. А для нашей экономики это ключевой вопрос. Какая тут стратегия? Только тактические решения правительства в стремительно меняющихся условиях», — заявил Сазонов.

По его словам, очевидно, что в отставку кабмин Шмыгаля не уходит, и этого шага «никто и не планировал».

«Иммунитет на год не получил с программой… У премьера Гончарука был иммунитет, и сильно помог? Не справился с работой и выгнали досрочно», — напомнил политолог.

ИА REGNUM напоминает, что за программу деятельности правительства, который ранее сегодня представил в Раде премьер-министр Денис Шмыгаль, проголосовали лишь 207 депутатов при 226 необходимых.