Минск, , 13:18 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в настоящее время ведут обыск в доме одного из кандидатов на главный пост в республике Виктора Бабарико, который расположен в деревне в деревне Мочаны Логойского района.

Как сообщает агентство Sputnik Беларусь, «на территории особняка Бабарико в деревне Мочаны в 15 километрах от Минска работают правоохранительные органы».

Также сообщается, что возле дома стоит служебный автотранспорт и ведут дежурство люди в форме, масках и вооруженные автоматами, с надписью «Милиция» на форме.

«Что происходит в самом доме, неизвестно, однако заметно, что двери открыты. В целом обстановка вокруг дома Бабарико спокойная», — также говорится в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико вместе с сыном доставили на допрос в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии.