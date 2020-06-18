Ростов-на-Дону, , 13:04 — REGNUM Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области Евгений Бессонов может вступить в губернаторскую гонку на Дону, передаёт ИА REGNUM.

На очередной отчётно-выборной конференции городского отделения КПРФ принято решение рекомендовать Бессонова на должность главы региона.

«Ситуация в ключевых отраслях промышленности продолжает ослабляться. Депрессивное состояние восточного Донбасса, где закрыта большая часть шахт, ситуация в оставшихся оставляет желать лучшего, массовая безработица, предбанкротное состояние водоканала и других предприятий», — привели в пример партийцы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Единая Россия» поддержала кандидатуру Василия Голубева на должность губернатора Ростовской области на предстоящих выборах. Ранее действующий глава региона заручился поддержкой президента России Владимира Путина.

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