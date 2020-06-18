Идлиб, Сирия, 18 июня 2020, 13:02 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировали одно нарушение перемирия за истекшие сутки. Об этом 18 июня говорится в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксирован один факт открытия огня», — сообщается в бюллетене.
Также в нем указывается, что данный факт был зафиксирован на территории провинции Идлиб.
Кроме этого, уточняется, что представители Турции в комиссии не отметили на территории Сирии за минувшие сутки ни одного нарушения режима перемирия.
При этом, сообщается, что российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводил за это время в стране акций гуманитарного характера.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно власти Ирана собираются укреплять свои отношения с Дамаском, не взирая на американские санкции в отношении Сирии.