Идлиб, Сирия, , 13:02 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировали одно нарушение перемирия за истекшие сутки. Об этом 18 июня говорится в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксирован один факт открытия огня», — сообщается в бюллетене.

Также в нем указывается, что данный факт был зафиксирован на территории провинции Идлиб.

Кроме этого, уточняется, что представители Турции в комиссии не отметили на территории Сирии за минувшие сутки ни одного нарушения режима перемирия.

При этом, сообщается, что российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводил за это время в стране акций гуманитарного характера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно власти Ирана собираются укреплять свои отношения с Дамаском, не взирая на американские санкции в отношении Сирии.