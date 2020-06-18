Тбилиси, , 13:00 — REGNUM Оппозиционная партия «Европейская Грузия» не примет участие в обсуждении выборной реформы, так как продолжит бойкотировать парламент Грузии пока не выпустят на свободу совладельца телеканала «Мтавари архи» Григория Руруа. Об этом 18 июня сообщил агентству «ИнтерпрессНьюс» один из лидеров партии Гига Бокерия.

Он заявил, что не выполнены все условия соглашения от 8 марта, которое было заключено между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозиционными силами. По его мнению, освобождение Руруа является частью этих договоренностей.

«У «Европейской Грузии» политический бойкот до тех пор, пока не будут освобождены все политзаключенные. Тот, о ком было соглашение, — заявил Бокерия. — Господин Георгий Руруа не свободен».

Напомним, Руруа был арестован по подозрению в незаконном ношении оружия. Представители оппозиции заявляют, что его преследуют по политическим мотивам. Их стали поддерживать в европейских странах.

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