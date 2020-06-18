Минск, , 12:53 — REGNUM Белорусский оппозиционный активист Павел Северинец, приговорённый к 15 суткам ареста в изоляторе временного содержания за участие в несанкционированной властями акции протеста, вскрыл себе вены. Об этом сегодня, 18 июня сообщили его сторонники и родственники.

Товарищ арестованного Алексей Шеин рассказал, чтосуд над Северинцем проходит «по скайпу». В своём сообщении он уточнил: «Павел заявил, что находится в карцере ИВС в бесчеловечных условиях. Сказал, что в знак протеста против пыток его и его и других политических, которые находятся там же, пришлось вскрыть вены».

Северинца задержала милиция 7 июня в центре Минске во время пикета на Комаровском рынке. Там проходят сборы подписей за выдвижение кандидатами в президенты. Северинец не выдвигал свою кандидатуру в ходе нынешней президентской кампании.

После задержания Северинца и других участников пикета приговорили к 15 суткам административного ареста. Правоохранительные органы не комментируют инцидент в ИВС.

Также сегодня стало известно о задержании основного конкурента Александра Лукашенко на проходящих президентских выборах: экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико и главу его избирательного штаба Эдуарда Бабарико (сына экс-банкира) задержали сотрудники спецслужб при попытке сдать подписи граждан в Центризбирком. Сдача подписей необходима для выдачи удостоверения кандидата в президенты.

Допросы отца и сына Бабарико проходят в Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии. В нарушение процессуальных норм, адвокаты к задержанным не допускаются.

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До этого, в результате провокации спецслужб 29 мая в Гродно был арестован глава избирательного штаба Светланы Тихановской — популярный блогер Сергей Тихановский (её муж). Он находится в заключении, его обвиняют в неповиновении сотрудникам милиции.

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