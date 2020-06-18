Нур-Султан, , 12:51 — REGNUM Институт обязательного досудебного обжалования споров планируется внедрить в Казахстане. Это следует из проекта Административный процедурно-процессуального кодекса, принятого депутатами сената Казахстана.

Документ представил министр юстиции Марат Бекетаев. По его словам, кодекс гарантирует гражданам участие в процессе принятия управленческих решений. Кроме того, документ устанавливает эффективные механизмы защиты прав граждан в спорах с госорганами.

Бекетаев добавил, что кодекс внедряет новые принципы защиты физических лиц от злоупотреблений со стороны чиновников. В частности, правоприменители обязаны толковать все сомнения и неясности в пользу граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня депутаты сената Казахстана одобрили поправки в Гражданский процессуальный кодекс республики, согласно которым судьи не будут удаляться в совещательную комнату для принятия решения.

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