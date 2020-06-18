Джакарта, , 12:49 — REGNUM Индонезия была успешно избрана в качестве члена Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) на период 2021—2023 годов, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Индонезия получила 186 из 190 голосов. Помимо Индонезии, Японию (185 голосов) и Соломоновы острова (187 голосов) также избрали в члены совета от Азиатско-Тихоокеанской группы.

Будучи членом ЭКОСОС, Индонезия намерена активно участвовать в поощрении усилий по достижению целей в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Индонезия также будет продолжать стремиться к повышению своей роли в обсуждении стратегических вопросов, особенно в специальных органах ЭКОСОС, включая ФАО, ВОЗ, ИМО, ИКАО и МАГАТЭ.

Напоминаем, что ЭКОСОС является одним из шести главных органов ООН и состоит из 54 стран-членов, которые избираются сроком на три года.

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