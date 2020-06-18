Москва, , 12:44 — REGNUM Верховный суд России отказал в принятии административного иска гражданина России Геннадия Рудяка, оспаривающего проведение 1 июля голосования по поправкам к Конституции РФ. Соответствующая информация появилась 18 июня на сайте суда.

Иск был зарегистрирован и передан в суд 16 июня.

Ранее 10 июня Верховный суд отказался принять аналогичный иск от Виктора Мещеринова.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд России зарегистрировал иск гражданина России Геннадия Рудяка о признании недействительным указа президента РФ Владимира Путина о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.