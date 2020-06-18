Киев, , 12:46 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко явится в суд, несмотря на просьбу генерального прокурора Украины перенести заседание, сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков 18 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Адвокат сообщил, что ни он, ни его подзащитный не были проинформированы о письме генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, которая попросила перенести заседание суда из-за смерти отца Порошенко.

«Лицемерная забота генпрокурора о чувствах семьи никому не нужна», — отметил Новиков.

Напомним, ранее пресс-секретарь Порошенко Ярослав Цеголко заявил, что экс-президент перенёс похороны отца ради того, чтобы явиться в суд. Позже журналисты издания Strana.ua опубликовали обращение генпрокурора Украины, датированное 16 июня, в котором она просит суд перенести заседание из-за смерти отца Порошенко. Журналисты сделали вывод, что Порошенко, который систематически пропускал допросы в правоохранительных органах, использует смерть отца для дискредитации суда и политического шоу.

18 июня 2020 года суд должен был определить Порошенко меру пресечения.

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