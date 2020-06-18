Стокгольм, , 13:05 — REGNUM 17 июня министерство иностранных дел Швеции опубликовало список европейских стран, туристические поездки в которые станут возможными для шведов с 30 июня. Однако среди этих стран только одна является частью Северной Европы — Исландия. Более того, соседи Швеции пока предпочитают не принимать шведов на своей территории из-за повышенных рисков распространения коронавирусной инфекции. Данную ситуацию прокомментировала министр внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде. Об этом 18 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что с 30 июня министерство иностранных дел Швеции рекомендует своим гражданам совершать туристические поездки в следующие страны: Бельгию, Францию, Грецию, Исландию, Италию, Хорватию, Люксембург, Португалию, Швейцарию и Испанию.

«Эти десять стран отменили свои ограничения для всех стран ЕС, и мы посчитали, что существует минимальная неопределенной с точки зрения для путешествий шведов в эти страны», — прокомментировала министр Линде.

«Но Норвегия, Дания и Финляндия не включены, почему?», — резонно спрашивают журналисты.

«У них действует ряд ограничений, направленный против шведов, и это означает, что существует ряд факторов неопределенности, и поэтому мы считаем, что не можем рекомендовать поездки в эти страны Северной Европы. Тем не менее, мы договорились, что станут возможными рабочие поездки, и у вас будет возможность, если у вас там есть свое жилье или там проживают члены семьи. Исландия — это северная страна, и мы сняли ограничения на поездки», — ответила министр.