Вашингтон, , 12:45 — REGNUM Президент США Дональд Трамп дал свой комментарий на тему сообщений о том, что американский госсекретарь Майк Помпео якобы грубо высказывался в его адрес. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на имеющуюся в ее распоряжении книгу экс-советника Трампа по национальной безопасности Майкла Болтона о его работе в администрации нынешнего президента страны, сообщила, что во время первого саммита США — КНДР Майк Помпео передал Болтону записку, в которой написал про выступление Трампа: «Он несет полную ахинею».

«Я сомневаюсь в этом», — заявил американский лидер в интервью изданию, комментируя данный факт из книги.

Также он усомнился в том, что у Болтона вообще была записка такого содержания.

«Записка у него есть? Дайте мне посмотреть записку», — сказал Трамп.

Кроме этого, американский президент назвал своего экс-советника лжецом и рассказал, что Болтона не любили в Белом доме и не сильно уважали.

«И по мере того, как мы его узнавали, его уважали все меньше и меньше. Лично я думал, что он сумасшедший», — отметил президент США.