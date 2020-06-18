Киев, , 12:39 — REGNUM Украинский политический эксперт Сергей Быков заявляет, что похороны отца экс-президента страны Петра Порошенко изначально планировались на пятницу, 19 июня.

Об этом эксперт сообщил, комментируя информацию о том, что бывший глава Украины перенес похороны отца на 19 июня из-за необходимости участвовать в заседании суда 18 июня.

Быков заявил, что располагает копией письма депутата Рады и одного из лидеров фракции «Европейская солидарность» Артура Герасимова относительно выделения клуба кабмина для похорон Алексея Порошенко. Он подчеркивает, что Герасимов написал это письмо ещё 16 июня, и там фигурирует дата 19 июня.

«Значит, похороны изначально планировали на пятницу. Конечно, отец пятого президента герой Украины, он очень много сделал для страны и я поддерживаю, чтобы прощались с такими людьми в клубе кабмина. Но цирк, в который превращает похороны собственного отца Пётр Порошенко, — это высшая мера цинизма», — комментирует политолог.

ИА REGNUM напоминает, что накануне пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко заявил, что бывший президент перенес похороны отца исключительно из-за необходимости участвовать в заседании суда 18 июня. Алексей Порошенко скончался 16 июня в возрасте 84 года.