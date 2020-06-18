Подгорица, , 12:38 — REGNUM В Черногории создается еще одна хорватская политическая партия в Черногории — хорватские реформисты против правых из Хорватской гражданской инициативы — HGI (на настоящий момент единственной хорватской партии в стране).

К концу июня процедура официальной регистрации новой политической партии хорватов в Черногории, которая пойдет на предстоящие парламентские выборы в Черногории, будет завершена, сообщили будущие функционеры черногорским СМИ.

Напомним, что парламентские выборы должны пройти в конце августа-начале сентября 2020 года. Точная дата пока не определена.

Функционеры новой партии хотят, чтобы правая HGI утратила свою прежнюю исключительность — она в течение 18 лет называла себя «единственным законным» политическим представителем интересов представителей хорватского национального меньшинства в Черногории.

Ожидается, что новая партия будет лево-центристского толка. Также по прогнозам в парламент пройти сможет только одна из хорватских партий.

Правящая партия Мило Джукановича DPS иногда передавала часть своих голосов хорватской партии, как надежному партнеру по коалиции. Сейчас этот расклад может быть нарушен.

Принимая во внимание огромную неудовлетворенность небольшой хорватской общины в Черногории тем, как ее интересы до сих пор «представлены» на общественной сцене, у новой партии есть все шансы пройти в парламент.