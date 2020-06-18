Сеул, , 12:57 — REGNUM Саммит ЕС — Южная Корея состоится 30 июня в формате видеоконференции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Кан Мин Сока.

По его словам, в рамках онлайн-встречи президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудят сотрудничество в борьбе с коронавирусом, в сфере здравоохранения, в разработке и производстве вакцины от вируса.

Кроме того, планируется затронуть тему инвестиций, сотрудничества в сфере цифровой экономики и возобновляемых источников энергии, а также ситуацию на Корейском полуострове и в Евросоюзе.

Отмечается, что первоначально стороны намеревались провести личную встречу в Сеуле, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение провести ее в онлайн-формате.