Переславль-Залесский, Ярославская область, , 12:32 — REGNUM Администрация Переславля-Залесского Ярославской области не считает себя «аутсайдером» по управлению муниципальными финансами. Как ранее сообщало ИА REGNUM, департамент финансов Ярославской области опубликовал рейтинг за 2019 год, в котором городской округ Переславль-Залесский занял последнее 19-е место.

Глава Переславля Валерий Астраханцев Yarregion.ru

Городские власти не оспаривают сам рейтинг. Но, по мнению администрации, последнее место вовсе не говорит о плохой работе чиновников. Кроме того, они полагают, что нельзя публиковать такие данные без комментариев самой администрации. ИА REGNUM приводит ответ администрации Переславля-Залесского полностью:

«Факты, приводимые в вышеуказанной статье, не подтверждены показателями работы самого муниципального образования за трёхлетний период, и однозначно требуют согласования с самим муниципальным образованием перед опубликованием таких выводов.

Также отметим, что приводя сравнительные данные по итогам работы муниципального образования за период 2017—2019 годы, абсолютно не принят во внимание тот, факт, что в 2019 году городской округ город Переславль-Залесский, смог сохранить свое положение во 2 группе «Муниципальные образования с хорошим качеством управления муниципальными финансами», несмотря на то, что работал в условиях объединения территорий городского округа города Переславля-Залесского и Переславского муниципального района, при этом последний, по результатам 2018 года, находился в группе «Муниципальные образования с удовлетворительным качеством управления муниципальными финансами» с наихудшими финансовыми показателями работы.

Показатели, которые по городскому округу являются наименьшими по сравнению с другими муниципальными образованиями, не свидетельствуют о том, что органы местного самоуправления не предпринимают активные меры по поддержанию требуемого уровня развития городского округа с учетом его специфических особенностей.

Так за 2019 год в результате совместной работы органов местного самоуправления и муниципальных учреждений объем кредиторской задолженности объединенного городского округа снизился по сравнению с 2018 годом на 141 млн. руб.

Кроме того, в результате повышения качества планирования доходной части бюджета исполнение бюджета по доходам увеличилось по сравнению с 2018 годом на 10%, а дополнительно в бюджет было привлечено около 100 млн. руб. средств финансовой помощи, которые были направлены в самые болевые точки бюджета округа — реконструкция тепловых сетей, строительство газовых котельных, ремонты дворовых территорий.

Проблема с «плохой оплатой за коммунальные услуги» возникла по причине несовершенной тарифной системы на фоне кризисного состояния жилищно-коммунального комплекса городского округа. Тем не менее, решение данной проблемы начато, и городской округ вступил в федеральную программу по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры со степенью износа свыше 60%.

Подытоживая вышесказанное, подчеркнем, что органы местного самоуправления выполняют максимально возможные действия по улучшению качества жизни городского округа и его развитию, и давать публичную оценку их работы только по сравнению с показателями других муниципальных образований, используя популярное слово «аутсайдер», необходимо лишь изучив весь механизм бюджетного процесса городского округа и специфику его социально-экономического развития по сравнению с другими муниципальными образованиями».

Остается только пожелать Переславлю-Залесскому все же преодолеть «кризисное состояние» жилищно-коммунального комплекса и другие проблемы, которые не дают округу подняться в рейтинге департамента финансов Ярославской области. Хочется верить, что власти Переславля на это способны.

Читайте ранее в этом сюжете: Переславль стал худшим в Ярославской области по управлению финансами