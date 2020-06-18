Вашингтон, , 12:29 — REGNUM

Не исключено, что Джон Болтон в своих воспоминаниях о работе с Дональдом Трампом лжёт, поскольку ранее он неоднократно был уличён во лжи, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 18 июня, комментируя публикацию New York Times.

Как сообщалось ранее, по данным издания, в своей книге экс-советник Трампа рассказывает о ряде «ошибок» и пробелов в информированности президента США, который якобы спрашивал, является ли Финляндия частью России, и не знал о том, что Великобритания — ядерная держава.

«На мой взгляд, Джоном Болтоном движут комплексы несостоявшегося вершителя судеб внешней политики США. Его собственное профессиональное досье скандально, и дело тут не только в побуждении руководства страны к наиболее чреватым внешнеполитическим авантюрам типа силового давления на Россию, Китай и Иран, полного отказа от попыток договориться с ними на взаимоприемлемой основе, грубой дискредитации ООН. Дело в имеющихся многочисленных подтверждениях подтасовки им экспертных заключений и самих фактов ради продвижения своих внешнеполитических идей.

Сегодня Болтон критикует Дональда Трампа за недостаточное знание политической географии, тех или иных фактов мировой истории и так далее. Не исключаю, что он лжёт, поскольку, как я уже сказал, ранее неоднократно был уличён во лжи. Но даже если он говорит правду, чем Дональд Трамп хуже, например, Джорджа Буша — младшего (при нём Болтон был замгоссекретаря США и представителем США при ООН) с его «бушизмами»?

Политики и тем более государственные деятели тем и отличаются от экспертов, что они способны, в отличие от Болтона, не зацикливаться на тех или иных своих идеях, а движимы задачей лучшего обеспечения интересов своей страны в конкретной обстановке. Исходя из этого понимания, в 2019 году Дональд Трамп и уволил провокатора Болтона с поста своего советника по национальной безопасности.

Я был бы рад, если бы Болтон был привлечён к уголовной ответственности за нарушение тех обязательств по неразглашению, которые он взял на себя, поступая на службу в администрацию президента США. Это было бы хорошим уроком ему и другим желающим устраивать из воспоминаний о своем пребывании на госслужбе некое «полоскание грязного белья». Хочешь, чтобы в осуществлении твоих политических идей тебя никто не останавливал, иди в политику, становись президентом. Если же ты только эксперт, то и занимайся внешнеполитической экспертизой, пиши, наконец, воспоминания, но не пытайся делать деньги на жареных фактах», — отметил Михаил Демурин.