Москва, , 12:24 — REGNUM Очередное обострение отношений между Пхеньяном и Сеулом, скорее всего, останется на уровне агрессивной и жёсткой риторики, и до реальных военных действий дело не дойдёт, считает руководитель отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Об этом он заявил 18 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) о том, что северокорейские власти могут вновь вспомнить об идее превращения Сеула в «море огня».

«Ну, а что касается военной активности, то я склонен думать, что это пока политическая игра, — сказал Воронцов. — Хотя, конечно, на этом фоне могут возобновиться военные манёвры. Возможно, КНДР заодно решила напомнить американцам, что вопрос остаётся открытым, прогресса никакого нет и что всего можно ожидать. Однако я не думаю, что северяне, сами, лично запланировали обострить военно-политическую обстановку до каких-то реальных военных действий. Мне кажется, что всё должно остаться на уровне, пусть и агрессивной, но риторики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦТАК распространило сообщение следующего содержания:

«Если (власти Южной Кореи) не умеют следить за языком, то мы в ответ на это можем снова вспомнить уже давно забытую идею о превращении Сеула в море огня».

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