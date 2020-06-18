Москва, 18 июня 2020, 12:24 — REGNUM Очередное обострение отношений между Пхеньяном и Сеулом, скорее всего, останется на уровне агрессивной и жёсткой риторики, и до реальных военных действий дело не дойдёт, считает руководитель отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Об этом он заявил 18 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) о том, что северокорейские власти могут вновь вспомнить об идее превращения Сеула в «море огня».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦТАК распространило сообщение следующего содержания:
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