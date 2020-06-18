Минск, , 12:23 — REGNUM Основного конкурента Александра Лукашенко на проходящих в Белоруссии президентских выборах, бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико вместе с сыном доставили на допрос в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии. Об этом сообщил избирательный штаб оппозиционного кандидата.

Задержание произошло утром 18 июня, когда Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико сдавали подписи в Центризбирком Белоруссии. Для выдачи удостоверения кандидата в президенты необходимо сдать 100 тысяч подписей (Бабарико собрал почти в четыре раза больше).

Спецслужбы республики не комментируют ситуацию. Государственное телевидение не сообщает об инциденте, предпочитая освещать ситуацию с беспорядками в США и пандемию в Евросоюзе.

Ранее глава КГК Белоруссии заявлял о расследовании уголовных дел, возбуждённых в отношении бывших и действующих сотрудников «Белгазпромбанка» — дочерней структуры российского Газпрома, одного из трёх крупнейших банков постсоветской республики.

Нацбанк Белоруссии с 15 июня назначил своё правление этого банка. Газпром считает такое решение незаконным.

Известно, что сейчас Виктора Бабарико допрашивают в Департаменте финансовых расследований КГК в рамках следственных действий, связанных с уголовным расследованием. Экс-банкиру вменяется причастность к уголовным преступлениям — неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов в прошлые годы. При этом «Белгазпромбанк» успешно сдал все отчёты и прошёл проверку Нацбанка республики.

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Согласно сообщению избирательного штаба Бабарико, допрос проводится без присутствия защитников. Адвокаты находятся у здания Комитета госконтроля, их не допускают к подзащитному.

Эксперты связывают задержание Бабарико с двумя факторами — давление на основного политического соперника Александра Лукашенко, а также со стремлением Лукашенко оказать давление на российских партнёров с целью добиться снижения цены импортируемого российского газа.

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