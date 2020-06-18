Москва, 18 июня 2020, 12:21 — REGNUM Вместо выполнения обещаний, которые озвучивал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, Северная Корея столкнулась с запуском пропагандистских листовок, что было воспринято весьма болезненно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 июня заявил руководитель отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Так он прокомментировал очередное обострение отношений между Сеулом и Пхеньяном.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи заявил, что КНДР больше не намерена вести переговоры с Южной Кореей.
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