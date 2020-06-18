Москва, , 12:21 — REGNUM Вместо выполнения обещаний, которые озвучивал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, Северная Корея столкнулась с запуском пропагандистских листовок, что было воспринято весьма болезненно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 июня заявил руководитель отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Так он прокомментировал очередное обострение отношений между Сеулом и Пхеньяном.

«Северяне действительно болезненно восприняли запуск листовок, в то время когда от президента Южной Кореи ожидались какие-то реальные позитивные шаги, — сказал Воронцов. — Он получил карт-бланш после выборов и мог реализовать что-то из своих многочисленных обещаний. Вместо этого полетели листовки. И это было воспринято крайне болезненно. И одна из целей северян — отреагировать максимально жёстко и подтвердить максимальную степень своего негодования. Лично в адрес Мун Чже Ина».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи заявил, что КНДР больше не намерена вести переговоры с Южной Кореей.

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