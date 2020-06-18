Москва, , 12:18 — REGNUM Проведение голосования по поправкам к КонституцииРФ 1 июля оптимально с эпидемиологической точки зрения. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявила руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова:

«Да, действительно, с нашей точки зрения это достаточно оптимальная дата. Мы сейчас видим уверенное снижение числа инфицированных. Это говорит о том, что распространенность вируса снижается. Мы понимаем, что это происходит из-за того, что соблюдаются определённые рекомендации. С другой стороны — это, всё-таки, результат погодных условий.

Мы видим что в это время наблюдается достаточно высокая температура воздуха и достаточно низкая влажность во многих регионах, в частности, в московском. Вместе с интенсивным солнечным светом это способствует меньшей продолжительности выживаемости вируса в окружающей среде. Конечно, мы понимаем, что прямую передачу инфекции от инфицированного это не исключает. Поэтому рекомендуем проводить голосование, по возможности, на улице. Это наиболее приемлемо в таких погодных условиях, когда вне помещении находиться довольно комфортно.

Когда продолжительность светового дня будет снижаться, то дальше, ближе к осени, на фоне снижения температур и повышения влажности, распространение вируса будет происходить в большей степени».

Как уже сообщало информационное агентство ИА REGNUM, поправки к Конституции РФ были инициированы после обнародования президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию. Однако голосование по ним пришлось перенести на 1 июля из-за мировой эпидемии коронавируса. Не исключено, что в преддверии основного дня голосования глава государства вновь обратится с посланием к соотечественникам.