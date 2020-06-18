Тбилиси, , 12:22 — REGNUM На пост председателя Конституционного суда Грузии выдвинули двух кандидатов: Ирину Имерлишвили и Мераба Тураву. Об этом 18 июня сообщил «Общественному телевидению» судья Турава.

По его словам, голосование должно состояться на следующей неделе, для чего будет собран пленум Конституционного суда. Тогда и будет выбран новый председатель.

Стоит отметить, что выборы нового председателя связаны с тем, что у действующего руководителя Конституционного суда Зазы Тавадзе истекает срок председательства. Об был выбран на эту должность в октябре 2016 года.