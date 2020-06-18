Киев, , 12:11 — REGNUM Именно фракция «Слуга народа» провалила голосование за программу правительства Дениса Шмыгаля, заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук 18 июня, комментируя сегодняшние события в Верховной раде.

Эксперт обращает внимание, что во фракции Зеленского за документ проголосовали только 176 депутатов, при том что сама фракция формально насчитывает почти 250 человек.

«Но это не бунт олигархов против Зеленского. Это обычная «грызня» среди самих олигархов», — считает специалист.

Корнейчук заявил, что Шмыгаль — это креатура Рината Ахметова, и, соответственно, остальные недовольные олигархи не хотят давать на год иммунитет «чужому» премьеру.

«Но грызня среди олигархов выгодна и Зеленскому, поскольку при этом каждый из них старается как можно больше дать самому президенту. В общем, страну продолжают дерибанить», — сделал вывод политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховная рада Украины не поддержала программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля, дав всего 207 голосов за документ при 226 необходимых. Это уже второе провальное голосование, первую версию программы парламент отказался принимать еще 4 июня. Соответственно, нынешнее правительство Украины продолжит работу без традиционного иммунитета от отставки на год.