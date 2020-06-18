Ташкент, , 12:06 — REGNUM Новый посол Узбекистана в Индии Дилшод Ахатов отбыл в Дели, сообщили 18 июня в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

Ранее Ахатов работал заместителем министра иностранных дел. В разные годы он занимал должности в структуре МИД. Дипломат владеет немецким и английским языками.

Напомним, с 2017 по 2020 год должность посла Узбекистана в Индии занимал Фарход Арзиев. Его назначили первым заместителем министра иностранных дел яфевраля 2020 года.

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