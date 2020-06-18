18 июня 2020 | Время чтения 11 мин

Стеван Гайич, , 13:54 — REGNUM Жизнь в Сербии и на Балканах не имеет ничего общего с тем, что российские зрители видят по федеральным каналам, или с тем, что преподносят им в печати лоббисты балканских диктаторов. Такие лоббисты в Москве были и у черногорского лидера Мило Джукановича, кумира и партнера президента Сербии Александра Вучича, вплоть до того, как он обвинил Россию в надуманной попытке госпереворота в 2016 году, предшествовавшей вступлению Черногории в НАТО.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Лучше объяснить некоторые моменты российской общественности прямо сейчас, чем тогда, когда начнется череда шокирующих новостей, которые федеральные каналы так и не смогут объяснить. То, что Сербия Александра Вучича, к сожалению, похожа на постмодернистскую дистопию и что она превратилась в шоу фриков, лучше всего заметно по аферам, которые ее сотрясают.

В море скандалов, по которому плывет сербский корабль, на днях возникли два новых: в СМИ появились статьи, в которых говорится о прямой связи семьи президента, вернее, его сына Данило, с торговцами наркотиками, а также о воздушных рейсах, которыми во время чрезвычайного положения, введенного в стране ради борьбы с эпидемией коронавируса, перевозили оружие в Объединенные Арабские Эмираты. И пока журнал «Данас» публикует подробности последних скандалов, все проправительственные издания стараются замаскировать факты, обвиняя в нападках на сына президента иностранные спецслужбы. Также премьер-министр Ана Брнабич заявила, что она не считает нужным инициировать проверку и уточнять, с кем именно дружит сын президента.

Ана Брнабич Srbija.gov.rs

Все это совпало с публикацией 10 июня новости о том, что в Колумбии было конфисковано пять тонн кокаина, предназначенного для перевозки в Сербию. В начале мая в гамбургском порту на судне, принадлежавшем черногорскому государству, было обнаружено ещё полтонны кокаина. И это не первый скандал вокруг контрабанды наркотиков, в котором замешаны черногорские власти — подобное происходило и раньше, включая 200 кг кокаина, обнаруженных в дипломатической почте, и ещё 60 кг на военном карабле. «Вывод только один — правительство Черногории участвует в контрабанде кокаина», — заявил оппозиционный депутат черногорского парламента Небойша Медоевич.

В войне балканских наркокартелей (о чем недавно писала журналистская организация «Крик», занимающаяся расследованиями коррупционных преступлений) были убиты десятки людей, причём не только на территории Сербии и Черногории, но и в Греции и в некоторых странах Запада. Латиноамериканизация Черногории, а вместе с ней и Сербии, достигла удручающих размеров. Сложно сказать, идет ли речь о юнговской синхронизации или о сознательном намерении, но государственные телеканалы Сербии и Черногории как раз показывают в эфире все сезоны сериалов «Наркос» и «Эль Чапо».

Вучич назначил парламентские выборы на 21 июня этого года. За кулисами этих выборов находится сербский вопрос вопросов — Косово и Метохия. Оппозиция, уже два года протестующая из-за абсолютной блокады государственных институтов и СМИ, решилась на бойкот выборов, чтобы не придавать легитимность парламенту, созданному по итогам незаконного голосования. Такая ситуация не нравится в том числе и НАТО, так как возможное решение о сдаче Косово, которое принял бы нелегитимный парламент, могла бы оспорить первая же демократически избранная власть.

Также особенно бросается в глаза тот факт, что выборы впервые не проводятся на территории Косово и Метохии, и это, так же, как и недавняя передача электроэнергетической системы края в руки Албании — очередное доказательство того, что Вучич ведет тайные переговоры о формировании Великой Албании и втягивании оставшихся балканских стран в НАТО. О секретных переговорах Вучича и «президента Косово» Хашима Тачи при посредничестве верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерики Могерини и таких деятелей, как Александр Сорос и Тони Блэр, аудитория впервые узнала в 2018 году от бывшего министра иностранных дел Сербии Вука Еремича. Создается впечатление, что ключевой составляющей всей стратегии является выбор подходящего момента — он должен быть таким, чтобы у сербской и международной общественности не было времени на реакцию.

Хашим Тачи Kai Mörk

Поэтому так называемую вторую волну эпидемии коронавируса стоит ожидать скоро после выборов. Это будет идеальный момент для того, чтобы Вучич изменил конституцию Сербии, по поводу чего общество уже получает сигналы. Цель внесения изменений — устранение Косово и Метохии из преамбулы основного закона страны, а также удаление тех статей, которые касаются уголовной ответственности за предательство национальных интересов. Таким образом Вучич, премьер Брнабич и все участники этого предательского мероприятия не будут привлекаться к ответственности.

Также не станет сюрпризом, если действующий глава сербской дипломатии Ивица Дачич не получит пост в новом правительстве, которое Сербская прогрессивная партия должна сформировать после выборов. Дачича может заменить кандидат от «Объединенной демократической Сербии», составленной в основном из огрызков Демократической партии, которую, несмотря на ожесточенные попытки, Вучич так и не смог разделить и уничтожить. Если верить некоторым «осведомленным источникам», «Объединенную демократическую Сербию» создал общий политтехнолог Вучича и Джукановича — Владимир Беба Попович.

Вучич не постесняется в сто первый раз потребовать от России выстрелить себе в ногу, хотя Владимир Путин неоднократно четко заявлял, что Москва не согласится на какой бы то ни было договор по Косово и Метохии, который противоречит резолюции СБ ООН 1244. Имея в виду прежнее поведение Вучича, стоит ожидать, что он опять попробует обмануть Россию. Такой шанс у него появится уже сегодня, 18 июня, когда глава российской дипломатии Сергей Лавров приедет с визитом в Сербию.

Александр Вучич и Владимир Путин Kremlin.ru

По всей видимости, на этот раз разрабатывается следующий сценарий. Вучич и Тачи при помощи специального представителя ЕС по Косово и Метохии Мирослава Лайчака должны подписать некое соглашение, поставив этим перед фактом и администрацию Дональда Трампа, и Россию. Стоит напомнить, что Лайчака можно назвать спецпредставителем НАТО по дипломатическим операциям — именно он в 2006 году помог Черногории выйти из совместного с Сербией государства.

Вучич и Тачи через подконтрольные им СМИ постоянно говорят о том, что Трампу очень важно, чтобы соглашение между Белградом и Приштиной было подписано, так как он в этом случае сможет предстать перед избирателями и предъявить им хоть какой-то внешнеполитический успех. Этот тезис упорно муссируется вопреки тому, что спецпредставитель Дональда Трампа постоянно его опровергает, и вопреки просто здравому смыслу, который указывает на то, что Косово не является темой, актуальной для американских президентских выборов. Тем более, всем очевидно, что Трамп последовательно разрушает политику его предшественников — Барака Обамы и четы Клинтон. Тем временем Тачи заявил, что уходит из политики. Очевидно, он первый понял, что пришло время расходиться.

На предстоящих парламентских выборах единственной оппозицией Александру Вучичу является министр иностранных дел Ивица Дачич, так как идеологически их позиции серьёзно различаются. Поэтому и нужно ожидать, что в новом правительстве для него не найдется места. Никого не удивляют нападки, которым Дачич подвергается во время предвыборной кампании. Но он тоже не остается в долгу и тонко дает понять своим избирателям, что не поддерживает предательский курс президента Вучича. Тем не менее он не нападает прямо, так как его партия — коалиционный партнер Вучича. Наоборот, каждый раз, когда появляется какой-то намек, что его точка зрения по какому-то вопросу не совпадает с точкой зрения президента, Дачич сразу ритуально открещивается от таких слухов, и его риторика становится ближе к риторике президента. Но лозунг, под которым его партия выходит на эти неполноценные выборы, весьма показателен: «Пусть будет проклят предатель своей родины!» (строчка из гимна СФРЮ).

Александр Вучич раздосадован тем, что новая Европейская комиссия изменила свою позицию и не хочет одобрить его план по Косово. Поэтому он решил всех «наказать» внезапными признаниями любви к Китаю, которую могучая страна заслужила за помощь Сербии во время эпидемии коронавируса. Вучич подчеркнуто хвалил и выделял Китай, хотя Россия направила Сербии намного больше помощи — 11 самолетов «Ил» привезли в страну оборудование и военных специалистов-эпидемиологов. Китайскую помощь встретил лично Вучич, целуя китайский флаг и называя Си Цзиньпина братом, в то время как на встречу русских самолетов он отправил премьер-министра Ану Брнабич и министра обороны Александра Вулина.

Министр обороны Сербии Александр Вулин Mil.ru

Любовь Александра Вучича к Китаю на самом деле началась не с момента возникновения эпидемии. Стоит напомнить, что российская компания «Ю гольд», которая предложила сербской стороне намного более выгодные условия сделки, проиграла тендер на приобретение медно-металлургического комбината «Бор». А выиграла его китайская компания Zijin, которая потом стала владельцем самых ценных залежей золота в Европе «Чукару Пеки». Это было ожидаемо, так как сам Вучич заявил о том, что он планирует «на коленях умолять» китайского лидера, чтобы китайская компания купила «Бор». Этим он обессмыслил проведение тендера. Назвав победителя заранее, он попутно уничтожил и переговорную позицию Сербии. Китай является геополитическим другом Сербии и поддерживает ее на международных площадках, но не в этом заключается истинная причина интенсивного сближения двух стран во время пандемии коронавируса. Суть в том, что Вучичу надо было продемонстрировать отдаление от России и сигнализировать союзникам-глобалистам, что в момент, когда Всемирная организация здравоохранения и Билл Гейтс хвалят китайские методы борьбы против коронавируса, он на их стороне, а не на стороне Дональда Трампа, который жестоко конфликтует с Китаем по этому вопросу.

Тем временем черногорский партнер Вучича Мило Джуканович сталкивается с большими проблемами. Крестные ходы, которые начались из-за принятия скандального закона, предусматривающего изъятие церковного имущества, по окончании эпидемии возобновились. Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий впервые открыто призвал верующих не голосовать за правящую Демократическую партию социалистов (ДПС). Имея в виду то, что большое количество членов ДПС поддерживает церковь, становится понятным, что Джуканович на следующих выборах, скорее всего, лишится власти. Он может надеется только на то, что ему удастся вызвать гражданский конфликт — тогда он призовет НАТО оккупировать страну и сохранить для него власть насильственными методами.

Между Джукановичем и Вучичем много общего, и только после их ухода от власти будет раскрыта вся глубина их связей. Очередным совместным проектом черногорского и сербского лидеров является ослабление позиций России и последовательное выполнение повестки дня НАТО по Балканам. Джуканович в 2016 году срежиссировал аферу «государственный переворот», чтобы остудить пыл оппозиции в момент, когда становилось понятным, что избиратели идут и идут на участки, но голосуют не в его пользу. По этой же модели желтая пресса, подконтрольная президенту Сербии Вучичу, в 2019 году разожгла «шпионскую аферу» и обвинила Россию в попытке подкупить сербских разведчиков. Единственное, НАТО не поддержало Вучича так, как ранее поддержало Джукановича. Так что сербский президентне смог сказать России «историческое НЕТ», как другой его кумир, президент СФРЮ Иосип Броз Тито в 1948 году.

Выступление Мило Джукановича 18 мая 2020 года Predsjednik.me

О том, что Вучич поддерживает Джукановича, свидетельствует и заявление на тему «государственного переворота» специального прокурора Черногории по вопросам организованной преступности Миливоя Катнича, сделанное в июне 2017 года. В эфире государственного телевидения он отметил, что черногорская прокуратура располагает «неоспоримыми доказательствами» организации госпереворота и что предоставление этих доказательств — заслуга Национального агентства безопасности Республики Сербия. «Доказательства, которые мы получили от Сербии, важны, и мы особо благодарны за эту помощь», — сказал Катнич и добавил, что в деле «просматривается иностранная составляющая, вдохновленная русскими националистическими силами».

То, чем для Джукановича стали крестные ходы, для Вучича является бойкот выборов. Но ни тот, ни другой не могут отказаться от своей игры — Вучич от проведения выборов и сдачи Косово, а Джуканович от внедрения антицерковного закона. Факт, что и тот, и другой загнаны в угол и что у них уже нет пространства для маневра, о чем недавно заявил сам Вучич.

Черногория почти всегда в истории была авангардом сербской духовности, своеобразным барометром духовного состояния сербов, первой ласточкой всех положительных и всех зловещих тенденций. Так, сначала в Черногории во время правления Джукановича разрослась мафиозная система, которую немного позже внедрил в Сербии Вучич. Черногорцы первыми выбрали политику отрицания собственной сербской и православной идентичности, и, следуя новому курсу, испортили отношения с Россией. Тем не менее в данный момент как раз Черногория является маяком свободы. В Черногории сегодня ведется борьба за демократию для всех сербов. Народ в Черногории вернулся к Христу и сопротивляется преступному режиму, который, несомненно, проживает свои последние дни. Кажется, что Черногория проходит через перемены, которые потом коснутся и Сербии.