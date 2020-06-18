Москва, 18 июня 2020, 12:06 — REGNUM Несмотря на агрессивную риторику, президента США Дональда Трампа нельзя считать так называемым «ястребом» американской внешней политики, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 18 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя конфликт Трампа с его бывшим советником по национальной безопасности Джоном Болтоном и шансы последнего на возвращение в Белый дом.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее минюст США подал на Болтона в суд из-за готовящейся к выпуску книги. Истцы полагают, что бывший советник нарушил обязательства о неразглашении государственной тайны.
Читайте ранее в этом сюжете: Болтон: Трамп похвалил идею о вторжении в Венесуэлу