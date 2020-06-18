Джакарта, , 12:05 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии распространило 481 858 пакетов с гуманитарной помощью среди граждан страны, которые в наибольшей степени пострадали из-за пандемии за рубежом, сообщает Kompas.

«Наиболее пострадавшими гражданами Индонезии за рубежом являются рабочие-мигранты, у которых нет постоянных работодателей», — заявил глава департамента МИД Индонезии по защите граждан и юридических лиц Джудха Нуграха.

По его словам, министерство иностранных дел также сотрудничает с соответствующими министерствами и ведомствами страны для обеспечения выполнения санитарного протокола для возвращающихся индонезийских граждан, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель индонезийского совета представителей регионов (DPD) Ла Ньялла Махмуд Матталитти призвал Иран расширить экономическое и деловое сотрудничество с индонезийскими субъектами экономической деятельности.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия призвала Иран расширить экономические и деловые связи

Читайте развитие сюжета: В Индонезии выявлено рекордное число новых случаев заражения SARS-CoV-2