Пекин, , 12:04 — REGNUM Власти Китая не намерены вмешиваться в президентские выборы в США, заявил 18 июня официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

«Китай придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран, мы не намерены вмешиваться и не вмешиваемся во внутренние дела США и в их выборы», — сказал он брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее The Washington Post со ссылкой на книгу «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», которую планирует издать бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, написало, что президент США Дональд Трамп обращался к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой помочь выиграть выборы в 2020 году.

Читайте также: Трамп просил Си Цзиньпина помочь выиграть выборы — СМИ