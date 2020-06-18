Тбилиси, , 12:04 — REGNUM Система здравоохранения Грузии справилась с вызовом, связанным с распространением коронавируса. Такое заявление 18 июня сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария, выступив перед началом представления годового отчета главы минздрава страны, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

«Мы все прекрасно понимаем, что ничего ещё не кончено, все продолжается, а лица наших граждан, которые я вижу здесь сегодня, источают спокойствие», — сказал Гахария.

Глава грузинского правительства отметил, что есть страны, которые в отличие от Грузии не смогли успешно противостоять пандемии. Он также заявил, что начатые в последние месяцы реформы должны обеспечить стабильность имеющихся достижений.

Напомним, в Грузии эксперты фиксируют достаточно низкий уровень распространения коронавируса по сравнению с многими странами. Всего на 18 июня в стране было выявлено 894 случая заражения SARS-CoV-2. Среди заболевших COVID-19 скончались 14 человек. Для этого в Грузии вводились строгие карантинные ограничения.

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