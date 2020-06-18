Кейптаун, , 12:01 — REGNUM Лидер оппозиции ЮАР Джулиус Малема призвал к повторному введению запрета на продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление политика, сделанное на виртуальном праздновании Дня Молодежи ЮАР.

Малема, лидер партии «Борцы за экономическую свободу» (EFF), заявил, что он был поражен решением президента страны Сирила Рамафосы возобновить экономическую деятельность.

«Мы призываем к возобновлению запрета на продажу алкоголя, к защите человеческих жизней вместо стремления к наживе», — заявил Малема.

«Президент разрешил продажу алкоголя в стране, которая имеет историю высоких летальных исходов и госпитализации из-за связанного с алкоголем насилия», — добавил он.

В течение двух месяцев в ЮАР были введены одни из самых жестких в мире карантинных мер для борьбы с распространением коронавируса, в том числе и запрет на продажу алкоголя. Во время введения данных мер было заявлено, что запрет на продажу алкоголя позволит сократить случаи бытового насилия и ослабить давление на больницы во время карантина.

Малема подчеркнул, что президент Рамафоса «будет нести личную ответственность за смерти от COVID-19», обвинив его в «содействии монополии белых».

Лидер EFF ранее возражал против возобновления работы школ и религиозных организаций. В ЮАР учащиеся выпускных классов вернулись в школы с 8 июня, однако с тех пор несколько школ были закрыты для дезинфекции после сообщения о новых случаях заражения коронавирусом.