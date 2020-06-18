Варшава, , 11:51 — REGNUM Официальное приглашение посетить США получил польский президент Анджей Дуда. Об этом сообщает агентство РАР.

Глава государства сообщил, что письменное приглашение пришло из Соединённых Штатов 17 июня. Дуда назвал основные темы предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом, это оборона, энергетика, торговля и телекоммуникационная безопасность.

Президент Польши рассказал также, что обсудит с американским коллегой борьбу с распространением коронавируса нового типа. В частности речь пойдёт о сотрудничестве учёных обеих стран в создании вакцины.

Как передавало ИА REGNUM, в Белом доме ранее сообщили, что переговоры США и Польши на высочайшем уровне пройдут в Вашингтоне 24 июня.

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