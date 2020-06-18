Москва, , 11:51 — REGNUM Президенту США Дональду Трампу трудно работать в том режиме, который предполагает работа в Белом доме, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 18 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о конфликте Трампа с его бывшим советником по национальной безопасности Джоном Болтоном.

«Но, что касается отношений с Болтоном, то обратите внимание на то, что Трамп ухитряется поссориться с каждым из своих ближайших советников или соратников — вспомните хотя бы Бэннона, — сказал Кагарлицкий. — Трамп человек эмоционально крайне нестабильный. И долго работать в режиме Белого дома ему просто трудно. Современный бизнес, особенно бизнес Трампа, строится в значительной мере на разовых проектах. А как работает аппарат? Там надо работать каждый день упорно и предсказуемо».

Поэтому, как пояснил Кагарлицкий люди, которых Трамп приводит собой, оказываются либо сами не готовы к аппаратной работе, либо наоборот, пытаясь работать в аппаратной логике, начинают «конфликтовать с боссом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Трамп назвал Болтона «обиженным и скучным дураком», который «хотел устроить войну».

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