Джуба, , 11:52 — REGNUM Правительство Южного Судана выразило разочарование в связи с введением Советом Безопасности ООН эмбарго на поставки оружия стране. Об этом 18 июня сообщается в заявлении правительства.

Решение о введении санкций было принято 29 мая 2020 года, срок их действий завершается 31 мая 2021 года.

Причиной указанного решения стало нежелание провоцировать военный кризис в стране, однако с точки зрения правительства Южного Судана, дела обстоят совершенно иначе.

«Наша самая большая проблема заключается в том, что гражданские лица более вооружены, чем правительство», — говорится в заявлении.

Напомним, государство Южный Судан образовалось в 2011 году, отделившись от Судана. В 2013 году здесь началась гражданская война, которая привела к гуманитарному кризису, — миллионы людей вынуждены были покинуть свои дома.