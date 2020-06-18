Москва, 18 июня 2020, 11:46 — REGNUM Внешняя политика президента США Дональда Трампа напоминает поведение людей в пабе, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 18 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию, которую обнародовал бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, написавшей в своей книге о том, что Трамп будто бы склонялся к мысли о необходимости начать войну в Венесуэле.
Всё это, как подчеркнул Кагарлицкий, смягчается наличием мощного политического аппарата Белого дома, который, впрочем, постоянно лихорадит от таких поворотов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Болтон в своей книге написал, что Трамп в 2018 году одобрительно отозвался о предложении отправить в Венесуэлу войска.
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