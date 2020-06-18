Москва, , 11:46 — REGNUM Внешняя политика президента США Дональда Трампа напоминает поведение людей в пабе, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 18 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию, которую обнародовал бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, написавшей в своей книге о том, что Трамп будто бы склонялся к мысли о необходимости начать войну в Венесуэле.

«Трамп агрессивный, но в чём-то добродушный персонаж. Он может вспылить, а потом передумать, — сказал Кагарлицкий. — Я совершенно спокойно могу себе представить, как он в какой-то момент решил устроить войну в Венесуэле, а потом решил, что ни в коем случае не надо устраивать войну в Венесуэле. Мы помним историю с Северной Кореей, которая была на грани войны с США, а потом внезапно выяснилось, что Трамп и Ким Чен Ын вообще чуть ли не лучшие друзья. Так себя люди ведут в пабе. Сначала чуть не подрались, а потом подружились. Примерно такой уровень политики Трампа».

Всё это, как подчеркнул Кагарлицкий, смягчается наличием мощного политического аппарата Белого дома, который, впрочем, постоянно лихорадит от таких поворотов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Болтон в своей книге написал, что Трамп в 2018 году одобрительно отозвался о предложении отправить в Венесуэлу войска.

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